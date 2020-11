Dnit abre processo para ampliar quadro de técnicos no Acre; inscrição até 4/12      

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tornou pública a realização de processo seletivo nacional para movimentação para composição de força de trabalho nas Superintendências Regionais nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, mediante as condições estabelecidas no edital do certame.

Os candidatos devem ser engenheiros civis servidores públicos federais, segundo o edital.

As inscrições começaram dia 23/11 e vão até o próximo dia 4 de dezembro. Em seguida, os candidatos passam por entrevista. O resultado final sai dia 23 de dezembro.

Para o Acre, bem como os demais Estados citados, são seis vagas para servidores e empregados públicos federais, com cargo de nível superior na área de engenharia civil.

Todas as informações necessárias à participação nesse concurso podem ser obtidas no edital