Daniel Zen critica contratação de empresas de Manaus pelo governo do Estado

Em pronunciamento na sessão virtual desta terça-feira (24), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Daniel Zen (PT) voltou a criticar a contratação de empresas de Manaus (AM) pelo governo do Estado com dispensas de licitação. O parlamentar disse ainda que esse debate não pode ser esquecido.

“Convoco os meus colegas oposicionistas para retomarmos esse debate, para que renovemos as nossas visitas aos órgãos de controle do Estado. Estou falando de contratos onde há fortes indícios de ilegalidades e que precisam ser investigados, até para que não pairem dúvidas sobre a idoneidade dessas contratações”, disse.

O parlamentar também voltou a falar sobre a privatização do Depasa. “Esse é outro debate que não pode cair no esquecimento. Esse discurso de que a privatização é a solução precisa acabar. Nós não podemos permitir a venda do Depasa”, complementou.

Fonte – Agência Aleac