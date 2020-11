Eduardo Farias denuncia desumanidade com pacientes que estão sendo tratados no Into

O vereador Eduardo Farias (PCdoB) que é um dos maiores profissionais na referência como médico infectologista utilizou a tribuna da Câmara de Rio Branco denunciar o ato de desumanidade com que os pacientes estão sendo tratados no Into e os casos são tratados como uma caixa preta.

“Eu acompanhei o caso de um amigo que infelizmente foi infectado por essa doença e ao chegar lá pedi para ver o prontuário dele com um outro colega médico, pois além de ser um amigo era um dos meus pacientes, mas fui destratado e acusara me de estar tentando tumultuar ou fazer politicagem, e não fiz em momento algum a referência de que sou vereador, precisamos apurar essas condutas e buscar providencias”, disse Eduardo.

Farias ainda solicitou a Comissão de Saúde da Câmara que busque junto a assembleia a fiscalização da conduta dos profissionais e cuidados com os pacientes.