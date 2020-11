Após cumprir quarentena Bocalom retorna as atividades de campanha

O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Progressista, Tião Bocalom, voltou a fazer campanha nas ruas neste sábado, 21, após passar 15 dias dentro de casa devido à contaminação de Covid-19.

O primeiro lugar que visitou após o isolamento foi a rua Campo Grande, localizada no bairro João Eduardo. “Sem dúvida nenhuma é uma coisa gostosa. Eu gosto disso, fiz isso a vida inteira. Faço porque gosto, não é porque é campanha”, disse o candidato ao ac24horas.

Para Bocalom, sair pra rua depois de 15 dias de reclusão é diferente. “Nunca tinha acontecido isso comigo. E estou muito feliz em pode andar pelas ruas novamente, abraçar as pessoas, falar com as pessoas. Estou muito feliz com isso. Sinto que o povo também está feliz quando nos vê pela rua e isso é muito importante”, ressalta.

Ele diz que o que mais sentiu falta foi do calor humano. “Se sentir isolado sem poder receber ninguém realmente foi muito difícil. Meus amigos deixavam comida e remédios caseiros na portaria.

Não é fácil. Por isso tenho certeza que depois dessa pandemia, a prefeitura tem um trabalho muito forte a ser feito na área psicossocial”, avisa o progressista.

Bocalom garante estar preparado para momentos como esse da doença, e que mesmo assim teve problemas. “Fiquei chateado. Imagine pessoas que não estão tão preparadas, como elas se sentem”, questionou.