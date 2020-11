Força Aérea deflagra Operação Garantia da Votação e Apuração no Acre      

Em apoio às eleições municipais de 2020, a Força Aérea Brasileira (FAB) emprega, desde a última quarta-feira, 11 de novembro, aeronaves para o transporte aéreo logístico de pessoal e de material para localidades de difícil acesso dos estados do Amazonas, Acre e Roraima.

A atuação da FAB integra a Operação Garantia da Votação e Apuração (GVA), deflagrada pelo Ministério da Defesa, que aprovou, por meio de Diretriz Ministerial, o emprego das Forças Armadas nas eleições municipais de 2020. As localidades atendidas foram demandas pelos Tribunais Regionais Eleitorais e analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Estão envolvidas na missão algumas aeronaves da FAB. Dentre elas um H-60L Black Hawk do Esquadrão Harpia (7º/8º GAV); um C-97 Brasília e um C-98 Caravan, do Esquadrão Cobra (7º ETA); e um C-105 Amazonas do Esquadrão Arara (1º/9º GAV).

O Capitão Aviador Frederico de Brito Machado, do Esquadrão Harpia, destacou a satisfação em participar da missão. “É gratificante poder levar condições de voto até as comunidades isoladas e de difícil acesso em nossa Amazônia. O emprego da Força Aérea faz uma enorme diferença, com a participação de tripulações capacitadas e com experiência em operações na Selva Brasileira. As nossas aeronaves carregam muito mais que urnas e pessoal de apoio. Carregam cidadania”, disse.

O piloto do Esquadrão Arara, Capitão Aviador Felipe dos Santos Pereira, também está empenhado na missão. “Eu tive a oportunidade de apoiar as eleições municipais deste ano no estado do Amazonas, onde realizamos o transporte de tropas do Exército Brasileiro, de Humaitá para Manicoré, com o objetivo elevar a segurança desta localidade. É uma região com acesso muito limitado, onde o transporte fluvial levaria dias, e a Força Aérea realizou em 40 minutos, otimizando e tornando mais eficiente e eficaz este apoio”, disse.