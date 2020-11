Covid-19: Famílias indígenas do Acre vão receber 75 toneladas de alimentos   

No contexto da pandemia de covid-19, foi iniciada a entrega de 3.450 cestas básicas a comunidades indígenas do Acre. Com investimento de aproximadamente R$ 700 mil, 75 toneladas de alimentos vão chegar a famílias de 18 Terras Indígenas. A ação ocorre por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (Sema), com acompanhamento e orientação da Fundação Nacional do Índio (Funai).

As Terras Indígenas Mamoadate, Cabeceira do Rio Acre e Riozinho Iaco, onde vivem as etnias Manchineri e Jaminawa, no município de Assis Brasil, já receberam cerca de 100 cestas básicas. O critério de escolha das comunidades selecionadas, que contemplou mais de 50% das Terras Indígenas do estado, foi definido pela equipe da Sema, em articulação com lideranças indígenas. O cronograma vai acontecer durante três meses.

Uma das recomendações da Funai, que já entregou mais de 6 mil cestas básicas a famílias indígenas do estado desde o início da pandemia, é que o governo do Acre possa dar o maior suporte logístico possível na distribuição das 3.450 cestas, com a disponibilização de veículos (caminhões e barcos) para o transporte dos alimentos até as aldeias.

O recurso para a ação foi destinado pela República Federal da Alemanha e o Reino Unido por meio do KfW (Banco de Desenvolvimento da Alemanha) como pagamento por resultados da Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+).