Política de empreendedorismo atende mulheres no Vale do Juruá

Na oportunidade foram cadastradas 34 mulheres que serão sócio-fundadoras da associação, que terá o objetivo de gerar renda às mulheres da comunidade por meio de capacitações e cursos sobre empreendedorismo.

“É uma honra estar aqui. Nossa equipe não tem medido esforços para atender a comunidade, temos conseguido coisas boas para os moradores”, destacou a secretária, Ana Paula Lima.

As mulheres serão capacitadas com cursos de empreendedorismo e receberão auxílio jurídico para a institucionalização da associação. A equipe da SEASDHM irá auxiliar na implantação do estatuto da Amec e no acompanhamento jurídico.