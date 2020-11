Investimentos de R$3,5 milhões ampliam rede de água potável na Vila do V

A obra de ampliação do sistema de captação, adução e tratamento da Vila do V foi inaugurada nesta segunda-feira-feira, 9, para garantir o abastecimento de água com regularidade, qualidade e quantidade suficiente a todos moradores da área urbana da vila.

Executado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água (Depasa), o projeto contemplou construção de novo reservatório elevado com capacidade para 155 metros cúbicos, aquisição de nova bomba flutuante, construção de 560 metros de adutora de água bruta, serviço de açudagem para aumentar a capacidade de captação, bem como nova ETA metálica.

O investimento foi de R$ 3.516.219,12, recursos oriundos do governo federal, por meio de convênio com a Funasa. Com a nova estrutura foi possível ampliar captação, produção, bem como melhorar a qualidade do tratamento da água distribuída na região. A nova ETA vai produzir 30 litros/segundo, garantindo o abastecimento de água tratada a todos moradores da área urbana da Vila do V, beneficiando diretamente 1,5 mil famílias.