“Fera, ídolo, mito”: fãs exaltam atuações de goleiro Bruno

O perfil do goleiro Bruno e de seu clube, o Rio Branco, do Acre, em redes sociais, tem reunido manifestações exultantes de apoio ao jogador, por suas atuações no time. “Fera, ídolo, mito, gigante, paredão” são apenas alguns termos direcionados a ele nas últimas semanas.

Há, também, os que tratam sua performance com ironia. Na quinta-feira (22), Bruno marcou um gol de pênalti no empate (1 a 1) entre Rio Branco e Bragantino-PA, pelo Grupo 1 da Quarta Divisão. Entre os comentários em páginas online de torcedores do clube, houve quem o apelidasse de “matador” – nome que se dá, em geral, aos atacantes que têm estilo rompedor, brusco.

