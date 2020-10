Bestene condena depredação de túmulos em cemitérios da capital     

O deputado José Bestene parabenizou nesta terça-feira (27) o governo do Estado pela elevação do limite do Simples Nacional. “Vem em boa hora”, disse.

Bestene tratou da questão dos ramais, afirmando que em muitas frentes o governo do Estado fez parcerias para avançar os trabalhos.

“Tenho andado pelo perímetro rural de Rio Branco e os produtores tem reclamado bastante sobre escoamento. Estamos em campanha e temos a oportunidade de ouvir a população”, disse, pedindo ação da prefeitura da capital nessa questão.

Bestene reclamou a ação de vândalos e ladrões em túmulo da família em cemitério de Rio Branco. “E não foi só da família”, disse. “Já é a 2a ou 3a vez que acontece isso”, afirmou.

O deputado do PP também criticou o debate de prefeituráveis ocorrido na Ufac. “Temos bons candidatos, e fica aqui nosso alerta para o DCE melhorar para o próximo debate”, comentou.