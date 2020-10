Petecão cita no Senado caso que afastou juiz das eleições em Rio Branco         

Na sessão que sabatinou o desembargador Kassio Nunes para vaga no STF, o senador Sergio Petecão citou o afastamento do juiz Giordane Dourado da 9a Zona Eleitoral quando o Ministério Público levantou suspeitas sobre a decisão relação à demanda judicial envolvendo o candidato do MDB à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte.

A sabatina ocorreu no dia 21 de outubrio. “Um fato aconteceu no meu Estado. Um juiz que estava à frente das eleições porque a esposa trabalhava no gabinete de um deputado estadual que agora disputa as eleições para prefeito de Rio Branco”, disse Petecão durante

“O meu afastamento da jurisdição eleitoral foi comentado na sabatina no Senado do futuro ministro do STF Kassio Nunes. Estou agora esperando o TRE decidir com urgência sobre o caso, já que fui afastado por decisão monocrática, e não por ato da Corte Eleitoral”, disse Dourado.