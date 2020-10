Polícia Militar  recupera moto roubada da Vigilância em Saúde de Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar do Acre fez um grande uso de denúncia anônima que recebeu nesta segunda-feira (26) e conseguiu recuperar uma moto que havia sido roubada de órgão público em Cruzeiro do Sul.

A guarnição do Policiamento de Trânsito deslocou-se ao final da Rua Santa Catarina, onde conseguiu localizar na a citada motocicleta. O veículo foi roubado no início do mês de outubro na Secretaria de Vigilância em Saúde.