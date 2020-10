Polícia de Cruzeiro do Sul alerta que não dará trégua a receptação de produtos roubados

Asscom/Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI), recuperou nesta segunda-feira, 26, aparelhos celulares produtos de crime de roubo.

Os aparelhos celulares são produtos de um assalto ocorrido no dia 27 de fevereiro de 2020, no centro da cidade, e outro ocorrido dia 24 de agosto de 2020, no também no centro de Cruzeiro do Sul.

Os infratores foram conduzidos para Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos sobres os fatos e responderão pelo crime de receptação.

O delegado responsável pelo DPATRI, Geremias Oliveira, alerta que a Polícia Civil continuará no combate aos crimes de furtos e roubos, bem como o crime de receptação, que é crime previsto no Código Penal.