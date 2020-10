A mãe do governador Gladson Cameli, dona Linda Cameli, teve e tem influência sobre os destinos do filho, mas também do Acre. Ela é uma pessoa de opinião pública e ninguém pode calar a sua voz. É coerente, sincera e honesta.

Semana passada ela lamentou o desentendimento entre Gladson e Rocha afirmando que não deveria acontecer, já que foram eleitos para trabalhar pelo Acre.

Linda Cameli tem razão de sobra, principalmente porque os dois não estão em rota de colisão política para as eleições de 2022. Sendo assim, qual o sentido desse conflito? É o que se pergunta.

Muitos acham que é apenas por conta da eleição para prefeito, mas não é. Havia um acordo anterior entre os dois de que cada um tinha (e tem) total liberdade de apoiar o candidato que bem quisesse. Se Rocha foi buscar o Minoru na REDE, o Gladson optou pela Socorro Neri, do PSB. Convenhamos, é um direito dos dois.

Rocha reclama de espaços no governo, Gladson rebate dizendo que seu vice é prestigiado. A briga passa pelas eleições de 2022? Não faz sentido. Se o Gladson for candidato a reeleição o Rocha diz que sai para o Senado (ou vice-versa), talvez nem saia. Para mostrar quem manda? Não precisa porque o Gladson foi eleito para ser o governador e o Rocha o vice.

Seria alguém jogando lenha na fogueira, querendo apagar o fogo com gasolina ou “dando pilha” para tirar proveito da briga dos dois? São homens públicos deveriam saber lidar com as intrigas do poder.

O certo mesmo é que para o bem do Acre, do governo e da política precisam chegar a bom termo. Um conflito desses não é bom. Não precisam ser amigos íntimos, precisam, sim, ser políticos. As relações devem ser pacificadas. Há tempo para tudo, inclusive para paz. Dona Linda está correta porque é a voz do bom senso e da unidade.

Nota de repúdio



O diretório municipal do PROGRESSISTA de Brasiléia resolveu enquadrar a presidenta Regional do partido, senadora da república Mailza Gomes, acusando-a de falta de ética e infidelidade partidária ao gravar um vídeio em apoio a candidatura do MDB na cidade. Em um documento divulgado para a imprensa, assinado pelo presidente do diretório provisório, Vagner Galli, questiona a senadora, o vereador Joelson Ponte, sua irmã Joelma Pontes e a candidata a vereadora Railda Souza.

Tomou chicha azeda em Cobija

Acusar a senadora Mailza Gomes de falta de ética é, na verdade, uma falta muito grave de qualquer presidente de diretório municipal. Só faltou encaminhar o pedido para que o Conselho de Ética do Senado abrisse processo por quebra de decoro. O ex-vereador Galli deve ter tomado uma chicha azeda lá em Cobija. A bem da verdade, o PROGRESSISTA está parecendo a casa da mãe Joana.

Cordialidade

Apesar da tensão política, o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) e o seu vice, major Rocha (PSL) passaram o sábado inaugurando obras em Tarauacá. Se trataram cordialmente nas solenidades que contou, inclusive, com a presença da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

Arrumação geral

Depois da eleição, deverá haver uma arrumação geral na política em todo o estado. É avaliação de partidos como PT, PCdoB, PSD, MDB e até o PSDB. Acontecerá uma nova configuração política para a eleição de 2022 que será totalmente distante do pleito de 2018. Já dizia o senador Aluízio Bezerra: “Cada eleição é uma eleição diferente”.

“Mas se alguém está em Cristo nova criação é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo”. (Evangelhos).

. A vida não se resume em uma eleição;

. Em gente que parece que o mundo vai se acabar antes do dia 15 de novembro.

. Em Tarauacá o jogo é bruto; candidato liso por lá não se cria.

. Se as pesquisas estiverem corretas, a rejeição a prefeita Socorro Neri (39%) é muito alta, pode lhe atrapalhar em um eventual 2º turno.

. O anel viário de Brasiléia será uma das obras de destaque do governador Gladson Cameli na região.

. O senador Sérgio Petecão (PSD) está convicto de que leva Tião Bocalom ao 2º turno da eleição.

. O PSDB, também com Minoru Kinpara.

. O governador Gladson Cameli com a prefeita Socorro Neri.

. Jarbas Vasconcelos do AVANTE vai comendo pelas bordas, fazendo uma boa campanha principalmente na periferia.

. Além de Bolsonaro, agora o candidato Roberto Duarte recebe apoio do pastor Silas Malafaia; isto por conta da vice na chapa, Antônia Lúcia.

. Para não ficar sem padrinho Jamyl Asfury terá o apoio do vice-presidente da república general Mourão.

. Por falar em general Mourão…

