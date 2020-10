Elenco do Rio Branco melhora e jogo está confirmado em Bragança do Pará       

O Rio Branco FC informou às 11h desta segunda-feira (19) que está confirmado o jogo com o Bragantino, em Bragança (PA) após o caso de possível intoxicação alimentar no elenco do Estrelão.

“Depois de muitas avaliações médicas e indefinições, finalmente chegou-se a um parecer final: vamos para o jogo”, infomrou o clube acreano.

“Mesmo não estando 100%, a equipe estrelada foi liberada pelos médicos nesta manhã para a partida. Até a noite de ontem, nove jogadores estavam vetados. Hoje pela manhã, somente o zagueiro Wallinson acabou ficando de fora, ainda sem condições de jogo”, completa o Rio Branco.

Um detalhe importante, segundo o Estrelão, é que os jogadores querem jogar e fizeram todo o tratamento para poderem se recuperar a tempo de jogar. Nenhum queria o adiamento do jogo.

A partida será no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, a partir das 13h (horário do Acre).