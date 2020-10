O Galvez, nem de longe pareceu aquele time que conquistou o campeonato acreano e que vinha fazendo boas partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Nesta quinta-feira, 15, mesmo jogando em casa, o Imperador levou um passeio do Bragantino, do Pará.

O time acreano ainda chegou a perder um pênalti no início da partida, quando Diego cobrou para a defesa do goleiro Axel. Mesmo jogando com a maioria dos jogadores reservas, o time paraense se impôs e com gols de Israel (2 vezes) e Edgar, vendeu por 3 a 0. Com a vitória fora de casa, o Bragantino assumiu a liderança isolada do grupo 1 da Série D.

Confira a classificação:

Bragantino (PA) – 13 pontos

Rio Branco (AC) – 12 pontos

Galvez (AC) – 10 pontos

Fast (AM) – 9 pontos

Ji-Paraná (RO) – 8 pontos

Vilhenense (RO) – 5 pontos

Atlético Acreano – 4 pontos

Independente (PA) – 3 pontos