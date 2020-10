Weverton será titular na Seleção em jogo das eliminatórias nesta sexta

Weverton, goleiro do Palmeiras, vai mostrar mais uma vez porque é o acreano de maior sucesso na história do futebol. Na noite desta sexta-feira, 9, o atleta que nasceu em Rio Branco e foi revelado pelo Atlético Clube Juventus na Taça São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2005, vai ser mais uma vez titular da seleção brasileira.

O goleiro, que já tem títulos importantes na carreira como Campeonato Brasileiro de 2018, Campeonato Paulista deste ano e a medalha de ouro nas Olímpiadas de 2016, foi confirmado pelo goleiro Tite com um dos 11 titulares.

Weverton, 32 anos, vive uma das melhores fases da carreira, tendo sido decisivo na campanha vitoriosa do estadual paulista e se destacando no Brasileirão.

O Brasil inicia a caminhada por uma vaga na Copa do Mundo que vai ser disputada no Catar, em 2022, contra a Bolívia. O jogo acontece às 19h30 (horário do Acre) na Neo Química Arena, em São Paulo.