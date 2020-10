Monitorado que sumiu do radar após cortar tornozeleira é preso em Rio Branco

Polícia Civil cumpre mandados e prende 2 em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta sexta-feira, 9, uma equipe de policiais civis da 2° Regional deu cumprimento a dois mandados de prisão, o que possibilitou a captura de duas pessoas.

A inserção dos agentes se deu no bairro Triângulo Novo, região do 2° Distrito da capital onde prenderam M.G.da S. que se encontrava foragido do sistema prisional. No último sábado, 3, o monitorado havia cortado a tornozeleira eletrônica. Contra o acusado foram atribuídos o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado, organização criminosa e violação de equipamento de segurança de uso obrigatório (tornozeleira eletrônica).

Na mesma ação os investigadores prenderam também A. F. M. vulgo “tchonho”. Contra ele existia um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de crime de homicídio e tentativa de homicídio cometida na região do conjunto habitacional Cidade do Povo.

Ambos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento à autoridade policial e em seguida foram colocados à disposição da Justiça.