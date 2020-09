Rocha participa de reunião para tratar de melhorias para atendimento de autistas

Com o intuito de fortalecer a luta pela inclusão social e a garantia de direitos dos autistas do Acre, o vice-governador do Acre, Major Rocha se reuniu, neste sábado, 26, com autoridades no Centro de Tratamento ao Autismo de Cruzeiro do Sul (AAPA).

Estiveram presentes na reunião o presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Cruzeiro do Sul (AAPA), Peter Rogers, o coordenador do Centro de Tratamento ao Autismo de Cruzeiro do Sul (Centrin), Dr° Mazinho Maciel, o presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC), Abrahão Púpio, a Deputada Federal, Mara Rocha e o primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Luiz Gonzaga.

No encontro, que aconteceu no Centrin, o vice-governador e os parlamentares conheceram a realidade do local, os desafios enfrentados e o trabalho desenvolvido na unidade que atende cerca de 80 crianças.

Major Rocha elogiou o trabalho desenvolvido afirmando que é dever do Estado, abraçar a causa proporcionando assistência e tratamento para os autistas.

“É dever nosso abraçar essa luta do Centrin, da Família Azul e das entidades que representam os autistas e seus familiares no Acre. Enquanto vice-governador vou lutar para que o Estado possa cumprir seu papel que é de proporcionar assistência, atenção e o tratamento para essas pessoas que precisam muito de todo o apoio possível”, avaliou.

O vice-governador enfatizou que quando era deputado estadual foi o primeiro a levantar a bandeira de luta, mas na época o projeto de lei de sua autoria foi ‘engavetado’ pela Mesa Diretora, à época.

“Essa causa abracei desde 2011, quando deputado estadual, apresentei o primeiro Projeto de Lei de proteção ao autista no Acre, mas o projeto infelizmente não foi votado. Era um projeto que assegurava uma série de direitos e obrigava o Estado a cumprir seu papel”, relembrou Rocha.

Abrahão Púpio, presidente da Associação Família Azul afirmou que no Acre existem perto de 11 mil pessoas com autismo e a maioria não tem diagnóstico concluído, além da dificuldade dessas pessoas acessarem o atendimento público, enfatizando que é preciso haver políticas públicas voltadas para esse público.

“Essa reunião aqui é um marco para a luta da garantia dos direitos dos autistas no Vale do Juruá. Recebemos a garantia do governo do Acre por meio do vice-governador, Major Rocha, de que buscará soluções para alguns entraves que ainda existem e também o apoio do deputado estadual, Luiz Gonzaga e a deputada federal, Mara Rocha”, enfatizou Púpio.

O coordenador do Centrin, Drº Mazinho Maciel e o presidente da AAPA, Peter Rogers falaram um pouco sobre o atendimento do Centro e se emocionaram ao lembrar de como o autismo afeta toda a família.

“Buscamos sempre visibilidade e políticas públicas voltadas especificamente para o autismo, pois não existe, nem mesmo a nível federal algo com essas especificidades, fala-se apenas em deficiência de uma forma geral e o que precisamos são de políticas públicas direcionadas e leis mais específicas voltadas para o autismo. Aqui não tratamos apenas crianças, aqui nós tratamos famílias que são impactadas. O que pedimos é que o vice-governador e os nossos deputados nos ajudem a levar o Centrin para o Acre inteiro e estejam nessa luta conosco”, disse emocionado, Mazinho Maciel.

Luiz Gonzaga e Mara Rocha pactuaram ações em prol da causa levando o debate aos parlamentos estadual e federal buscando medidas que garantam melhorias para os portadores de autismo e seus familiares.

“Ficamos impactados com o trabalho desenvolvido no Centrin, que recebe o apoio da prefeitura e de poucos empresários locais e também com recursos pessoais do Drº Mazinho. São muitos os desafios, mas também são muitas a vitórias. Conhecemos a realidade deles que diariamente buscam melhores condições para os autistas e seus familiares. Pactuamos ações em prol da causa, debatendo e acordando inclusive medidas via legislativo estadual e federal”, destacou a deputada federal Mara Rocha.