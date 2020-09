Boca de fumo tinha até vigilância eletrônica em Cruzeiro do Sul           

A Polícia Militar do Acre estourou um forte esquema de venda de drogas no bairro REmanso, em Cruzeiro do Sul, em operação nesta terça-feira (22).

Os PMs avistaram duas pessoas supostamente comercializando entorpecentes, quando aproximaram para fazer a abordagem. O suspeito que estaria vendendo a droga tentou fugir mas foi capturado dentro de uma casa.

Segundo o relatório do 6o BPM, os policiais flagraram uma mulher que seria dona da residência no processo de produção da droga, pesando e embalando o entorpecentes nos fundos da casa utilizada como laboratório.

Ele tentou tentou jogar fora uma certa quantidade de cocaína, que estava dentro de um prato. Após as buscas na casa, três envolvidos na situação assumiram sua participação no caso e acabaram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil com todo material apreendido.

“Vale ressaltar, que foi apreendido parte do sistema de monitoramento deles que era utilizado para favorecimento da venda de drogas”, informa o 6o BPM.