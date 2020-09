Saúde da Hora: três postos de Cruzeiro do Sul abrirão em horário ampliado           

O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial da União a portaria 2502, que homologa a adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora no País.

Três unidades de saúde de Cruzeiro do Sul fizeram a adesão e podem agora funcionar em horário estendido de 60 horas semanais.

O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde em maio de 2019 visando viabilizar o custeio aos municípios para implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde em todo o território brasileiro.

Pelo programa a possibilidade de adesão ocorre em quatro tipos de formato de funcionamento em horário estendido: USF com 60 horas semanais, USF com 60 semanais horas com Saúde Bucal, USF com 75 horas semanais com Saúde Bucal e USF ou UBS com 60 horas semanais Simplificado.