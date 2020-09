É SALUTAR quando se vê iniciativas como a da justiça eleitoral em chamar os dirigentes partidários, para discutirem o combate do uso de fake news durante a campanha para a prefeitura da capital. É importante, porque uma boa parte da disputa vai acontecer nas redes sociais. Que, é o campo mais usado neste tipo de crime. Gostaria de ver no debate um tema tão relevante para uma eleição limpa, como o de barrar notícias falsas, como o combate inflexível contra o uso da máquina pública para beneficiar os candidatos a prefeito e a vereador. Chamo a atenção para o tema porque, em eleições passadas se assistiu da forma mais cínica possível, o uso da máquina nas campanhas majoritárias. E não se viu uma ação eficaz da justiça focada em pôr fim a este crime eleitoral, que ajudou a eleger vários políticos nos últimos vinte anos. Este é um tema que não poderá fica fora da discussão e da mira da justiça, se é que queremos ter de fato uma eleição limpa. Com a palavra, os senhores da toga.

ESTRATÉGIA ESTÉRIL

O CANDIDATO à PMRB pelo MDB, Roberto Duarte, vem adotando uma estratégia estéril ao acusar o candidato Minoru Kinpara (PSD) de ter pertencido ao PT e ser de esquerda. É uma discussão de sexo dos anjos. O que tem de ser discutido são projetos para melhorar a cidade.

CAIR EM CAMPO

O SEU CHICO DA SOBRAL, a Dona Chica do Aeroporto Velho, lá vão querer saber se o candidato é de esquerda ou de direita, não sabem nem o que é isso. O Duarte tem é que buscar votos.

NINGUÉM SEGURA A MILITÂNCIA

É BOA A INTENÇÃO do Juiz Eleitoral Giordano Dourado ao propor aos dirigentes partidários, que assinem um documento com um pacto contra a divulgação de fake news. Funcionaria mais como um protocolo de intenções; a baixaria vem da militância, e esta dirigente algum controla.

ERRO DE AVALIAÇÃO

NOTA-SE QUE, quando uma reivindicação de uma categoria não avança no governo se joga toda a culpa na Casa Civil, quando o buraco é mais embaixo. O chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, não tem a caneta que assina, e tudo que executa passa antes pelo crivo do Gladson.

APAGAR FOGO COM SERINGA

O ASSESSOR POLÍTICO do governo, Moisés Diniz, é um idealista, bem intencionado nas ações, mas anda dando passos além do tamanho da perna. É como um bombeiro querendo apagar incêndio com uma seringa de injeção cheia de água. Até porque a decisão final não é sua.

NÃO HÁ COMO ESCONDER

É REAL A LIMITAÇÃO DE PODERES do secretário de Saúde, Alysson Bestene, que tem tomado conhecimento de muitas nomeações para postos chaves na pasta pela mídia. Não reclama por ser recatado. Está virando um clone da Rainha da Inglaterra, está no poder, mas não manda.

OUTROS MEIOS DE PROTESTO

QUE HÁ insatisfação na tropa da PM com o governo por não ter ainda cumprido promessas da campanha, é verdade, negar é falsear a realidade. Mas há outras formas de protesto do que a de levar caixões de defunto para frente do Palácio Rio Branco. Nada se resolve agredindo.

NÃO DEIXA DE SER BOA IDEIA

NUNCA CONVERSEI com o Minoru Kinpara. Não sei de onde tiraria recursos para cumprir a promessa, se eleito for. Mas a sua proposta de passe livre aos estudantes, é uma reivindicação antiga da categoria. A maioria dos estudantes que usa ônibus é de família humilde.

É QUEM TEM DE DIZER

UMA PREFEITURA com recursos limitados tem caixa para pagar a conta? É a pergunta que fica.

NUNCA VÃO SE ENTENDER

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha debita ao governador Gladson, o fato das reivindicações salariais da Polícia Militar, não terem sido atendidas. Rocha e Gladson nunca vão se entender.

MUITO PRÓXIMOS

HÁ UMA PROXIMIDADE política muito grande entre o vice-governador Major Rocha e o senador Sérgio Petecão (PSD). Caso apenas um de seus candidatos a prefeito da capital consiga chegar ao segundo turno, Petecão e Rocha, vão estar no mesmo palanque. Isso é inevitável.

COMPLETAMENTE ENGANADO

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) é um dos políticos mais sagazes que conheço. Mas é um equívoco jogar com a tese de que, no Acre quem colar no Bolsonaro em 2022, vira passaporte para ganhar o Senado e o Governo. Fosse isso, o Coronel Ulysses seria hoje o governador.

ELEIÇÕES PAROQUIAIS

AS ELEIÇÕES majoritárias no Acre são paroquiais, dissociadas do panorama político nacional.

NADA A VER

NÃO APRENDERAM? O que decide eleição majoritária é a empatia que o candidato a cargo majoritário vai conseguira durante a campanha com o eleitor. O resto é complemento.

FALSA ALEGRIA

OUTRO PAPO FIADO é o de que, quem tem o apoio de governantes ganha automaticamente a eleição. Vou citar três exemplos, que desmontam a tese: Mauri Sérgio e Flaviano Melo ganharam a PMRB contra o PT no poder. E o Gladson ganhou do PT, no governo e PMRB.

NÃO MUDOU O JOGO

AMIGO JORNALISTA que conhece bem o eleitorado de Sena Madureira comentou ontem num papo de que, a aliança Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) – Toinha Vieira (PSDB), não causou nenhum fato novo que pudesse ameaçar a campanha do prefeito Mazinho (MDB) á reeleição.

CANDIDATO CASCUDO

O candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), é um candidato cascudo, daqueles contra quem não há brecha para atacar a sua conduta moral. E olhe que o PT fuçou sua vida para jogar nas campanhas contra ele, e não encontrou nada. É uma bela bandeira.

BEM SEDIMENTADA

CLARO QUE, com uma maior organização dos seus adversários, a campanha do filho Fagner Sales (MDB) ficará mais dura, ainda assim não será fácil colocar a família Sales numa balsa, na eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. A família Sales tem uma base sedimentada.

CALADO GANHA VOTOS

UM AMIGO político da região comentou ontem com o BLOG de que, se conseguirem fazer com que o candidato a prefeito Everton Soares (PSL) não abra a boca para fazer comentários políticos, ganha votos; mas se o deixarem fazendo comentários estabanados, perderá votos.

ESPERAR AVANÇAR

É PRECISO deixar a campanha avançar mais em Tarauacá para apontar um favorito a prefeito. Abdias da Farmácia (DEM), Chagas Batista (PCdoB), Néia (PDT) e Junior Feitoza (MDB) estão travando uma das disputas mais acirradas desta eleição. É uma disputa a se decidir no detalhe.

EVANDRO CORDEIRO

Não será por falta de andar que o candidato a vereador Evandro Cordeiro (PROGRESSISTAS) não será bem votado. Saí cedo de casa e volta de noite, emenda uma visita atrás da outra vendendo seu peixe e buscando votos. O Evandro é uma figura querida, só faz amigos.

ESTRUTURA DE CAMPANHA

O CANDIDATO a prefeito de Cruzeiro do Sul, sargento Adonis (PSL), não se enganem, terá boa estrutura financeira para a campanha. O PSL, seu partido, tem um polpudo Fundo Eleitoral.

CAMPANHA COMO DEVE SER

O candidato a prefeito de Rio Branco, Jarbas Soster (AVANTE), como oposição à atual gestão municipal, tem feito uma campanha pelas redes sociais como deve ser, focada em mostrar os problemas da cidade. A discussão deve ser sobre as carências da cidade e a solução dos problemas. A troca de acusações entre os candidatos, não ajuda o debate eleitoral.

BEM POSICIONADOS

O deputado federal Alan Rick (DEM) está com dois candidatos a prefeito bem posicionados, o Manoel Maia (DEM), em Capixaba; e, o Abdias da Farmácia (DEM), em Tarauacá.

ELEIÇÃO COMPLICADA

Uma das eleições mais complicadas é a de Porto Acre, porque o município é composto por quatro distritos separados da cidade e com populações equivalentes. Tem a sede do município, Vila do V, Vila do INCRA e os projetos Caquetá e Tocantins, o que dificulta a gestão de um prefeito. Não me lembro de um prefeito que conseguiu se reeleger naquelas bandas.

SALOMÃO MATOS

Quem é candidato a vereador em Porto Acre é o meu colega jornalista Salomão Matos, que é um lutador, sempre falou o que tem de falar e sem medo. Não seria um vereador calado.

APOSTANDO NO VELHINHO

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) coloca fé na candidatura do ex-prefeito Francimar Fernandes (MDB), que está numa coligação do MDB-PCdoB-PSDB. Francimar foi um campeão de votos quando foi prefeito de Feijó pelo PT, não sei como se comportará o eleitor jovem.

ELEIÇÃO DISPUTADA

EM BRASILÉIA devemos ter uma eleição disputada, com a prefeita Fernanda Hassem (PT), bem avaliada, no poder; e na polarização, a ex-deputada Leila Galvão (MDB), sempre com forte votação no município. As pesquisas do meado do próximo mês trarão uma melhor realidade.

TRADIÇÃO DE EQUILÍBRIO

Desde a eleição de 1985, com Messias Ribeiro pelo MDB, contra a Olianda Gadelha (PDS), que nenhum candidato bate o outro em Brasiléia de capote, por uma larga diferença de votos.

FRASE MARCANTE

“Quando o gato e o rato se unem, o dono do armazém vai à falência”. Ditado árabe.