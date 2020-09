Estado entrega equipamentos na Unidade Mista de Acrelândia

Para realizar a entrega de equipamentos usados no atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19, representantes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) estiveram na última semana na Unidade Mista de Saúde de Acrelândia.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, juntamente com a secretária-adjunta Paula Mariano, e o diretor de Assistência, Fernando Abreu, aproveitaram a ida para avaliar as necessidades da unidade e conhecer a realidade local.

“Buscamos estar acompanhando de perto o trabalho e a gestão nas unidades hospitalares. E fomos lá para, além de entregar esses equipamentos, agradecer e parabenizar o empenho dos profissionais de saúde que se dedicam diariamente em prol de salvar vidas”, explica o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Durante a visita, feita no Dia Mundial da Segurança do Paciente, o secretário anunciou aos gestores a reforma da unidade que irá garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e uma assistência mais adequada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos terminando o projeto para dar início ao processo de licitação da reforma e ampliação da unidade, aproveitamos esse momento e já estamos verificando os reparos que precisam ser feitos para melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento ofertado à população”, ressalta o secretário.

Equipamentos

Foram entregues 3 aspiradores, 3 bancos mocho, 16 camas, 16 escadas, 16 mesas de cabeceira, 16 suportes de soro, 10 esfigmomanômetros, 10 estetoscópios, 1 foco cirúrgico, 2 laringoscópios, 1 maca de transporte, 2 otoscópios, 5 suportes de hamper, 1 lavadora e extratora de 60 kg, 2 oxímetros, 3 macas fixa, 1 bomba de infusão, 2 monitores multiparâmetros.

“Essa entrega demonstra a preocupação e o respeito da Sesacre e do governador com a população de Acrelândia. Aqui nós já tratamos mais de 18 pacientes graves com Covid-19 e conseguimos dar alta para esses pacientes. Esses materiais vão melhorar a qualidade do atendimento aos nossos usuários e fazer com que possamos salvar mais vidas”, destaca o diretor-técnico da Unidade Mista de Acrelândia, Raphael Lemos.

O secretário Alysson Bestene diz que estes equipamentos não vão servir somente no período da pandemia, mas, também no pós-pandemia. “Entregamos camas, monitores, respiradores e tudo que a unidade hospitalar necessita para um atendimento de urgência”, conclui Alysson Bestene.