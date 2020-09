O senador Marcio Bittar, relator do orçamento de 2021, disse nesta sexta-feira (18) em entrevista à Rádio Bandeirantes que o valor do novo programa social do governo não deve ir muito além do que é o Bolsa Família.

De acordo com ele, a ideia é que benefício em 2021 seja entre R$ 200 e R$ 250. O Bolsa Família paga em média R$ 190.

“Você tem aí, tirando o orçamento que está carimbado para o Bolsa Família, tem que buscar R$ 30 bilhões, a conta não é fácil. É possível, estou falando de hipótese, é possível que o programa nasça para o primeiro ano com o valor menor para subir no outro ano e no máximo no final do ano que vem a economia brasileira estará voltando a crescer. O que se imagina é que a partir do segundo ano você vai ter um movimento inverso, pessoas saindo do programa pelo aquecimento econômico”, declarou o emedebista.

A ideia inicial do governo era que o programa pudesse chegar a R$ 300, que é o valor atual do auxílio emergencial. No entanto, após o veto do presidente Jair Bolsonaro na sugestão de cortes de outros benefícios sociais, há pouca margem para destinar verba para o benefício.

“O que considero fundamental, que seja de R$ 200 no primeiro ano, que já seria maior do que Bolsa Família, ou que a gente consiga chegar até R$ 250. O problema é simples, tem que tirar de algum lugar e quando você pega o orçamento do país, vem praticamente com 96% engessado, por isso que na outra PEC (do Pacto Federativo) aliás vai ser uma coisa só, proponho a desvinculação”, disse Bittar, que prometeu para a semana que vem a entrega do texto do programa social.