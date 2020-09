Bope prende três que planejavam levar carro roubando em Rio Branco para a Bolívia         

O Bope deteve manhã desta quinta-feira, 10 de setembro, grupo de três pessoas que havia realizado um roubo a uma residência no bairro Xavier Maia, em Rio Branco, de onde levaram um veículo, que acabou recuperado em Senador Guiomard.

Guarnições da PM foram acionadas pelo Ciosp para atendimento de uma ocorrência de roubo em andamento no bairro Xavier Maia.

As equipes, imediatamente, se deslocaram ao local e, com as informações dos autores, realizaram um cerco na região e conseguiram prender uma dupla portando uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 22, municiada, e vários objetos roubados da residência.

O terceiro autor do roubo foi preso em Senador Guiomard por homens do 4º Batalhão da PM, quando tentava levar a camioneta para a Bolívia. No interior do veículo também foram encontrados mais objetos roubados do imóvel. O trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará a disposição da justiça para as medidas cabíveis ao caso.