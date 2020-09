A ALIANÇA entre o PCdoB e o PSB, para a disputa da prefeitura de Rio Branco, integra uma configuração política heterogênea, que colocará no mesmo palanque nesta eleição, políticos de idéias antagônicas: vão do fã do regime cubano, deputado Jenilson Lopes (PSB), passando pelo deputado comunista Edvaldo Magalhães (PCdoB); sua mulher, a comunista Perpétua Almeida (PCdoB), o bosonarista Gladson Cameli, e o PV do Pedro Longo, um partido de esquerda. Todos unidos no apoio a prefeita socialista Socorro Nery (PSB), que disputará mais um mandato. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), cujo partido deve anunciar entre hoje ou amanhã a adesão à candidatura da prefeita Socorro, fez questão de afirmar ontem ao BLOG que, a sua aliança é com o PSB, e que continuará com o tom da crítica dura ao governo ao Gladson Cameli nos seus pronunciamentos na Assembléia Legislativa. “Quem pensar que por causa da aliança vou amolecer com o Gladson está enganado, é só acompanhar as próximas sessões da ALEAC”, falou um incisivo Magalhães. Para quem está surpreso com a aliança, na política boi voa. Podem se somar à coligação ainda o DEM e o SOLIDARIEDADE.

PAPEL DAS URNAS

O DEPUTADO EDVALDO MAGALHÃES (PCdoB) não comete uma heresia ao prometer continuar sendo o maior adversário do governo do Gladson na ALEAC, não foi eleito pela oposição para bater palmas, mas para ser crítico da nova gestão. E é assim que funciona a democracia.

NOVO GRUPO POLÍTICO

COM O APOIO à prefeita Socorro Neri, o governador Gladson poderá estar abrindo o caminho para a formação de um novo grupo político com os partidos desta coligação para a PMRB, para a disputa da eleição de 2022; deixando de lado PSDB-MDB-PSD, partidos, nos quais não confia.

NADA É IMPOSSÍVEL

NÃO VERIA como nada do outro mundo uma chapa em 2022, com o Gladson Cameli para governador e a Socorro Neri ou alguém indicado por ela de vice. Não se trata de teoria da conspiração, porque em 2026, se reeleito, o Gladson saindo para o Senado, o vice viraria governador.

COMBINAR COM OS RUSSOS

MAS TODO ESTE CENÁRIO fica no campo das hipóteses. Para que possa começar a ser costurado é preciso que a prefeita Socorro Neri antes ganhe a eleição, numa disputa dura com três adversários. Como não se pode combinar com os russos, é aguardar o resultado das urnas.

O QUE É A POLÍTICA!

O PT PASSOU a ser um partido do qual os antigos aliados estão dobrando a esquina para não encontrar, depois que perdeu o poder. Seus aliados do tempo da FPA, o PDT, PV, PODEMOS, PSB, PCdoB, REPUBLICANOS, juntaram os trapos, abandonaram o PT, sem nem se despedir, e se aliaram ao governador Gladson e à prefeita Socorro Neri. A política tem verso e reverso.

AOS VENCEDORES, AS BATATAS

FALANDO ONTEM com um petista para buscar informações da campanha, ouvi dele a seguinte observação sobre este quadro: “não achamos nada anormal. Aos vencedores, as batatas: você acha que, se o Marcus Alexandre tivesse ganhado o governo, esta coligação existiria?”

NADA DE EXTRAORDINÁRIO

POLITICAMENTE, não vejo nada de extraordinário neste ajuntamento de partidos de ideologias conflitantes, no palanque da prefeita Socorro Neri. Numa eleição majoritária não se pode ficar carimbando a testa de aliados se este é de direita ou de esquerda, o que conta é o somatório.

EVERTON SOARES

NÃO O CONHEÇO, mas a entrevista do candidato a prefeito de Epitaciolândia, Everton Soares (PSL), ao programa do colega Rogério Wensceslau, foi rica em detalhes factíveis sobre o que projeta fazer para que se ganhar, enfim, aquele município, estagnado, decole e se desenvolva.

NÃO CONSEGUIU DECOLAR

CONHEÇO O PREFEITO TIÃO FLORES (PROGRESSISTAS), somos amigos, mas isso não me impede de como jornalista falar a verdade: a sua gestão anterior foi bem superior à que ele está concluindo. Tem muito pouco a mostrar para reverter até a eleição o desgaste popular.

NÃO ME DIZ RESPEITO

PARA O BLOG pouco interessa quem venha a ser o futuro prefeito de Epitaciolândia, se o Everton Soares (PSL), Tião Flores (PROGRESSISTAS), ou delegado Sérgio Lopes (PSDB). Até porque raramente ando por lá, e assim mesmo, quando de passagem para Cobija.

ARGUMENTO CÔMICO

ESPERAVA-SE QUE, os integrantes da chapa que disputa a prefeitura de Sena Madureira, formada pelo deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) e pela Toinha Vieira (PSDB), fosse usar para atacar o prefeito Mazinho (MDB) uma argumentação consistente. Mas usam um argumento cômico: – o Mazinho não pode continuar prefeito por não ter nascido em Sena. Não é para rir?

NÃO FOI VILÃO, FOI VÍTIMA

NESTA NOVELA DE TARAUACÁ, estão vendendo a falsa imagem de que o ex-prefeito Rodrigo Damasceno foi um vilão traidor. Pelo contrário, foi enganado, ao invés de vilão foi vítima de uma manobra do grupo que antes o apoiava para prefeito. O resto é conversa de esquina.

MDB LEVOU UMA LOBA

ESTÁ MUITO CLARO que o senador Márcio Bittar (MDB) manobra para isolar o PSD e o PSDB, e lutou para jogar o MDB no colo do governador Gladson. Só que, fracassou ao não conseguiu que, seus dois pedidos fossem atendidos pelo governador: em Cruzeiro do Sul o Gladson não vai apoiar o Fagner Sales (MDB), e em Brasiléia, apoia Leila Galvão (MDB) em cima do muro.

QUAL O ARGUMENTO?

QUAL O ARGUMENTO agora a ser usado pelo Márcio Bittar (MDB), para cativar o MDB?

DISPUTA INTERESSANTE

EM EPITACIOLÂNDIA a eleição está polarizada entre Everton Soares (PSL) e Delegado Sérgio (PSDB). É uma disputa que deverá ser decidida por detalhes durante a campanha.

ENCONTRO PARA CONVERSA

ESTÁ EM DISCUSSÃO uma conversa entre o PSDB, senador Sérgio Petecão (PSD), Major Rocha (PSL), Flaviano Melo (MDB), para a próxima semana e firmarem um pacto de unidade no segundo turno. Quem for para o segundo turno teria o apoio dos demais partidos.

TUDO MUITO ESTRANHO

A POLÍCIA DE CRUZEIRO DO SUL deveria ter como prioridade descobrir o autor ou autores do furto de um HD da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que contém todas as informações administrativas do órgão. O HD é um objeto que não interessaria a nenhum ladrão, isso tem cheiro político.

FOI NO LUGAR CERTO

O QUE TORNA O FURTO mais estranho é que o ladrão foi direto no computador que tinha o HD. Um leigo em informática não sabe nem o que é HD, e como tirar a peça de um computador. Alguém quis destruir informações que estavam contidas no HD furtado.

POLÍTICO ÉTICO

O DEBATE PELA PREFEITURA de Rio Branco perde um integrante de qualidade, com a retirada da candidatura de Pedro Longo (PV) do cenário da disputa. Com o atual quadro de pandemia, sem estrutura para a campanha, ficava difícil o Longo continuar. Foi apoiar a Socorro Neri.

ALIADO FIEL

O PV FOI um aliado fiel nos últimos 20 anos dos governos petistas, ocupando cargos relevantes. Mas a derrota do PT, na última leição, levou com ela os encantos do poder.

O PAÍS DO JEITINHO

A DISCUSSÃO NÃO É RELIGIOSA. O que prevê este projeto amoral de anistiar quase 1 bilhão de reais de dívidas das igrejas é uma mostra que o Brasil é o país do jeitinho. Se as demais atividades pagam suas contribuições previdenciárias, por qual razão as igrejas devem ser isentas? Igreja não é atividade para gerar lucros e nem para guardar riquezas.

CHACINAS

CONTINUAM AS EXECUÇÕES na capital, quebrando uma relativa paz nos últimos tempos. Voltou tudo de novo com os assaltos, mortes violentas, sendo registradas nos últimos dias.

NENHUMA INFLUÊNCIA

O APOIO do governador Gladson Cameli ao deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) a prefeito de Sena Madureira é natural, afinal, é o seu líder na ALEAC. Mas o apoio não terá o condão de tirar o favoritismo do prefeito Mazinho Serafim (MDB) na disputa da prefeitura.

QUE É ISSO, PETECÃO?

LEITOR DA COLUNA manda um protesto de eleitores do senador Sérgio Petecão (PSD), furiosos por ele estar apoiando a candidatura do prefeito Isaac Lima (PT), deixando a oposição de lado. Lembram ter sido o Petecão o mais votado em Mâncio Lima e condenam ter se juntado com o PT. E mandam um aviso: “em 2022 vá pedir votos para o PT”. Que é isso, Petecão?

FRASE MARCANTE

“Não há nada mais inútil que discutir política com políticos”. Salazar.