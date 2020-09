Estado dá importante passo para o funcionamento da ZPE

Depois de nove anos de muitas propostas, projetos e parcerias, nesta terça-feria, 8, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) teve seu capítulo mais decisivo até aqui iniciado no Palácio Rio Branco. O governador Gladson Cameli e o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu, receberam do prefeito de Senador Guiomard, André Maia, o Alvará de Construção e a Carta de Habite-se, documentos que possibilitam a entrada de investimentos para a ZPE.

A ação foi fruto da parceria entre o Governo do Estado do Acre, por meio da Seict, e a prefeitura de Senador Guiomard, que colaborou para que todos os trâmites fossem concluídos em poucos dias.

“O que não foi feito em nove anos, a prefeitura e o governo fizeram em apenas 12 dias. O governo é de todos. Governamos para a população, não importando o partido ou se é ano eleitoral. É preciso que o Estado tenha o apoio das secretarias e prefeituras e eu valorizo o trabalho dos envolvidos, pela competência e pelo trabalho”, afirma o governador Gladson Cameli.

Para Cameli, o sucesso da ZPE é o sucesso do Estado. “É com a regularização desses documentos que daremos condição e segurança a quem vai investir. Se a prefeitura e governo não se unissem, isso nunca sairia do papel. Senador Guiomard tem tudo para ser, no futuro, um grande polo industrial, e cabe a nós, gestores, darmos condições a quem quer investir e melhorar a infraestrutura da cidade e qualidade de vida para o povo”, destaca o governador.

Anderson Abreu, da Seict, também valoriza o trabalho feito em conjunto, especialmente da Indústria do Estado. “Quero agradecer o empenho do prefeito André, do governador Gladson e da equipe da Seict, que possibilitaram a concretização desse projeto. A conclusão rápida dos trâmites burocráticos só foi possível graças ao trabalho árduo e diário de pessoas como Marcos Morais, diretor da Seict, que não cessaram esforços para que a ZPE saísse do papel”.

O prefeito André Maia destaca os benefícios que a ZPE trará para os habitantes de sua cidade. “Com a ZPE, podemos criar milhares de empregos e seremos (Senador Guiomard) a porta de entrada para o Acre e para o Brasil de investimentos estrangeiros de grande porte. Este acordo sem dúvida é um momento histórico para o povo de Senador Guiomard e também para o Estado do Acre”.

Com a regularização do Alvará de Construção e da Carta de Habite-se, a ZPE entrará no processo para a sua venda através de leilão público, possível por meio do laudo contábil para integralização de capital, com expectativa de funcionamento ainda na gestão Gladson Cameli. Uma das metas do governo é a instalação de indústrias na Zona de Processamento de Exportação do Acre ligadas à exportação de carne bovina, aumentando significativamente os investimentos de capital estrangeiro no estado.