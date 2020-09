Às 19h da noite do último sábado,05, o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Cruzeiro do Sul, foi acionado para atender ocorrência de acidente com vítimas presas em ferragens na BR 364 na Vila Santa Luzia.

No local, a guarnição constatou que haviam duas vítimas fatais envolvidas numa colisão entre uma motocicleta e um caminhão.

A equipe utilizou técnicas de salvamento veicular para retirada de uma das vítimas que se encontrava presa às ferragens.