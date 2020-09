Policiamento de Choque da PMAC apreende mais de meio quilo de cocaína na capital

Uma ação de homens da Companhia de Policiamento de Choque, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre, resultou na apreensão na noite de terça-feira, 01, de mais de meio quilo de drogas. A ação ocorreu no Loteamento Novo Horizonte, parte alta da capital.