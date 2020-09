Governo do Estado e Banco do Brasil renovam contrato de prestação de serviços financeiros

O governador Gladson Cameli, o secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, e o superintendente regional do Banco do Brasil, Márcio Carioca, assinaram, nesta quarta-feira, 2, o contrato de prestação de serviços financeiros entre o Governo do Estado do Acre e a instituição bancária pelos próximos 5 anos.

O Banco do Brasil continuará processando a folha de pagamento dos 47,3 mil servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários. O acordo prevê ainda centralização da distribuição da arrecadação, pagamento de fornecedores e processamento da movimentação financeira de todas as contas correntes do Estado e dos recursos provenientes de transferências legais e constitucionais, bem como de convênios.

De acordo com as cláusulas estabelecidas no contrato, o banco fará o repasse de R$ 115 milhões ao governo, que serão pagas em duas parcelas. Segundo Gladson Cameli, o montante deve ser destinado para a construção do Centro Político-Administrativo do Estado.

“Esse recurso será fundamental para darmos início as obras do nosso futuro Centro Administrativo. Em um só lugar, vamos concentrar todas as secretarias e demais órgãos do Estado. Aproveito a oportunidade para reafirmar o meu respeito pelo Banco do Brasil, uma instituição séria e que tem sido uma parceria do nosso governo”, afirmou o gestor.

O secretário Rômulo Grandidier destacou as vantagens que o contrato trará ao longo dos próximos anos. “O foco principal do contrato foi a folha de pagamento dos servidores públicos. Mas, além disso, haverá outro pacote de serviços sempre frisando o benefício dos servidores, a população e a gestão pública”, disse.

O superintendente do Banco do Brasil enalteceu o prosseguimento das relações econômicas entre a instituição financeira e o governo acreano. “O mais importante é que continuamos com essa parceria com o governo do Estado. Nos próximos cinco anos, vamos implementar novas tecnologias para melhorar o nosso atendimento ao servidor público, assim como os órgãos da administração pública”, enfatizou Márcio Carioca.

O encontro realizado na sala de reuniões do Palácio Rio Branco contou com a presença do secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade; do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; do secretário de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Cruz; e de representantes do Banco Brasil.