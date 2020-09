O governador Gladson Cameli tem afirmado que não vai pressionar nenhum secretário ou ocupante de cargo de confiança da sua administração para votar na sua candidata à prefeitura de Rio Branco, a prefeita Socorro Neri. É um modo novo de fazer política. Nos governos do PT os ocupantes de cargos de confiança não só eram monitorados, pressionados para votar no candidato majoritário apoiado pelo governador, como ainda tinham que estar nas esquinas balançando bandeiras do PT. O Gladson se elegeu combatendo isso, e agora resolveu colocar em prática. Na verdade, a pressão era uma prática nefasta dos governadores do PT. O Gladson Cameli está surpreendendo neste ponto, quem quiser lhe acompanhar na campanha da sua candidata à PMRB será de livre vontade. Isso é democracia. Não tratorou outras candidaturas à PMRB do seu grupo de aliados, porque não quis. Tinha a força da máquina para fazê-lo. Bastaria ter demitido os secretários e os afilhados dos dirigentes desses partidos. E ainda avisou que o secretário que usar a máquina para beneficiar candidatos vai para a rua. O Gladson tem os seus defeitos, mas este posicionamento, por certo, é virtude.

O ESPATIFADO ESTÁ FEITO

Chega a ser cômica a corrida de assessores políticos do governo na busca de evitar várias candidaturas de aliados do Gladson a prefeitos nos municípios. Cômica porque estamos no período das convenções e as chapas formadas. Era assunto para discussão no início do ano.

EM ORAÇÃO

Façamos uma oração para o amigo Alércio Dias, seu estado de saúde é muito grave.

NINGUÉM DUVIDE

O senador Márcio Bittar (MDB) tem bisado que a sua mulher Márcia Bittar (MDB) deverá ser candidata a deputada federal em 2022, pelo partido do Bolsonaro. Ninguém duvide e nem aposte contra, se dependendo do cenário presidencial, não aparecer disputando o Senado.

NÃO VAI INFLUENCIAR

A decisão do governador Gladson Cameli de não participar da eleição em Cruzeiro do Sul, na verdade o tira de uma grande enrascada, para onde pendesse criaria um problema político.

FAVORECE O RODRIGO

Com a oposição espatifada em Tarauacá, a situação do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PSDB) fica confortável, pois sempre aparece puxando a fila. Vai ser o abraço dos afogados nas urnas. No município, os egos dos dirigentes partidários estão inflados e olhando para o umbigo.

POSIÇÃO CORRETA

O governador Gladson Cameli está certo ao tirar Tarauacá do seu roteiro, na campanha.

FORA DA MESA

Novo aumento pesado no preço da carne, produto que está ficando fora da mesa dos pobres.

VEJO A COMPETÊNCIA

O voto deve ser dado sempre focado na competência do candidato a prefeito, se os seus projetos para a cidade são exequíveis, ou meras promessas. Sigo sempre nesta direção quando vou escolher um candidato, não entro no sectarismo ideológico. Conheço políticos canalhas tanto na direita como na esquerda. É aquela velha história de que, o hábito não faz o monge.

REPUBLIQUETA DE BANANA

No Brasil virou moda. Prende-se, é feita a execração pública, depois é que vem o julgamento e a sentença. A absolvição posterior jamais vai conseguir apagar a mancha do ato espetaculoso. O caso mais emblemático foi o do Collor de Melo. Fizeram um linchamento público, lhe tiraram da presidência, e depois, ele foi absolvido das acusações de corrupção pelo STF.

FALTA DE CANDIDATOS

O presidente Bolsonaro optou em seguir a mesma linha social do Lula do Pão e Circo. Deu uma guinada na sua gestão de aumentar os programas sociais para o nordeste, onde sempre foi reduto do petismo. E o Bolsonaro ainda surfa na onda por falta de adversários em 2022.

É BRINCADEIRA

A oposição querer derrotar o Bolsonaro com Boulos, Hadad, Marina, Ciro Gomes, Flávio Dino, Luciano Hulck, é uma verdadeira piada de português. Ao não ser que apareça um nome novo no jogo a oposição vai entrar na disputa presidencial de 2022, para fazer figuração.

CHAPA MAIS ENCORPADA

Dos candidatos a prefeito de Rio Branco quem tem a chapa de candidatos a vereadores mais encorpada é a da Socorro Neri, que deverá ser formada pelo PSB-PODEMOS-PDT-DEM, e SOLIDARIEDADE, podendo bater na casa de 100 candidatos a vereadores.

NOME COTADO

Outro nome cotado para ser vice na chapa do candidato à PMRB, deputado Roberto Duarte (MDB) é o do deputado e Pastor evangélico, Vagner Felipe (PL). É do grupo da Antônia Lúcia.

MAIOR ROUBADA

Uma das maiores roubadas na política é alguém imaginar de que por ter sido eleito com muitos votos pode transferir a votação para quem apoiar. É tão falso como nota de 500 reais. Não há mercadoria mais difícil de entregar numa eleição do que transferir votos a outros.

EXEMPLO MAIS RECENTE

O exemplo mais recente foi a derrota do Marcus Alexandre. O PT tinha o governo e a prefeitura e quem ganhou a eleição e elegeu-se governador foi o Gladson. O caminho da vitória de um candidato majoritário tem que ser construído pelo próprio junto à população.

O PERIGO DO BAJULADOR

Para quem gosta de política, para os que governam, recomendo ver na Netflix, o filme “GETÚLIO”, que retrata a vida do ex-presidente Getúlio Vargas. Mostra o mal que um bajulador pode causar a quem governa, ao praticar atos desatinados, e o isolamento do poder.

VERDADEIROS AMIGOS

Na política, quem está no poder só vai conhecer de fato quais são os amigos leais no fim do mandato ou após uma derrota. Os bajuladores fogem todos, porque só orbitam no poder.

NÃO É IMUNE ÁS CRÍTICAS

Quem está no poder tem sim que ser criticado, cobrado, fiscalizado, aconteçam exageros ou não de quem critica. Quem só diz amém e sim senhor para os governantes, não tem valor.

UMA APOSTA ERRADA

Lembro que após a eleição alguns amigos petistas jogavam com a possibilidade de que o governador Gladson Cameli não chegaria ao sexto mês da gestão sem atrasar os salários dos servidores. Foi uma aposta errada. O PT vai precisar se reinventar se quiser voltar ao poder.

NÃO QUER DIZER NADA

O Jorge Viana foi governador tendo um presidente ao qual o seu partido, o PT, fazia oposição, o FHC, e fez uma gestão de muitas realizações. É falsa, pois, a premissa do senador Márcio Bittar (MDB) de que um prefeito que não for da linha ideológica do Bolsonaro não conseguirá governar. O Bittar não assimilou que não estamos numa ditadura, mas numa democracia.

NÃO COLOQUE DEBAIXO DO TRAVESSEIRO

O governador Gladson não ponha debaixo do travesseiro pesquisa que o dá com uma popularidade grande. Pesquisa tem presente efêmero, logo vira passado. Não se entusiasme.

SOMBRA NO MEIO AMBIENTE

O Normando Sales virou uma espécie de olho do governador Gladson dentro da secretaria de Meio Ambiente, que não deu conta do recado de combater o aumento das queimadas, no Acre. Normando virou uma espécie de faz tudo no governo do Gladson, e é competente.

NÃO É UM QUADRO FAVORÁVEL

A Idelcleide Cordeiro é uma excelente figura humana, competente, mas dentro do atual contexto não vejo uma luz no fim do túnel que possa favorecer uma candidatura sua a prefeita de Cruzeiro do Sul, seria um desgaste desnecessário à sua imagem. Deveria se popular.

FORA DO PODER

Caso o irmão Ilderlei Cordeiro não tivesse tido o seu mandato cassado e estivesse no comando da prefeitura de Cruzeiro do Sul ainda, se justificaria, mas sem mandato é muito complicado.

PARA NÃO SE QUEIMAR

O BLOG tem informação de fonte segura que o governador Gladson não irá a municípios durante a campanha em que tenha mais de um candidato do seu grupo político disputando as prefeituras, para não se queimar com os aliados. Tarauacá é um desses municípios.

VIRA MARATONISTA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) é daqueles que acha ser importante ao candidato a prefeito andar nos bairros. Deu ontem ao candidato Roberto Duarte (MDB) um tenis Nike azul, com solado branco: “o azul é a cor do MDB, e o solado branco é para saber se realmente sujou nas caminhadas”, justificou. Se não se eleger prefeito, o Duarte pode virar maratonista.

CONCURSO DE GASTRONOMIA

Nas ruas pedindo votos para o candidato a prefeito Daniel Zen (PT), ninguém vê o ex-senador Jorge Viana (PT). Suas aparições são demonstrando seus dotes culinários para a cúpula, petista. Alguém precisa avisar ao JV que estamos numa eleição, não num concurso de degustação culinária, e que o seu partido não está mais com a máquina do poder em mãos.

DIREITO PARLAMENTAR

Não concordo com a linha política do vereador Marcos Luz (MDB) – passo longe – mas tem como vereador todo o direito de criticar quem tá no poder, seja uma crítica destemperada ou não. Quem foi eleito pela oposição tem que ser oposição, ora bolas! Errado se fosse situação.

CABE CONTRADITAR

Cabe ao grupo político que governa rebater os argumentos da crítica, porque é assim que funciona a democracia. Não existe democracia sem haver o contraditório duro de idéias.

COMPLETAMENTE DESMONTADA

Esta empresa Avancard teve os seus objetivos de arrancar dinheiro dos servidores estaduais completamente desmontados nos debates da ALEAC. Os seus juros são escorchantes. Ponto para o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que denunciou o escândalo financeiro.

CHAPA FORMADA

Em Feijó foi formada a chapa entre o ex-prefeito Francimar Fernandes (MDB) na cabeça, e o vereador Tarcísio (PCdoB), como vice. Para unidade da oposição só falta o candidato do PSDB, Pelé Campos, se juntar nesta aliança. Sem unidade da oposição, facilita a vida do prefeito Kiefe.

O BIRA DEVE AGRADECER

A unidade entre o MDB e PROGRESSISTAS para disputar a prefeitura de Xapuri foi para o espaço. O prefeito Bira Vasconcelos (PT), por certo, deve estar comemorando. O problema é que, em Xapuri o PROGRESSISTAS se acha o dono da cocada preta, é quer impor sua vontade.

FRASE MARCANTE

“Toda vez que o trem da vida faz uma curva, os pensadores caem pela janela.” Karl Marx