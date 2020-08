Governo lança informativos sobre seca e friagem neste mês de agosto

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), lançou dois informativos com o monitoramento da situação de seca no Acre e sobre a friagem que deverá chegar ao estado nesta quinta, 20, mas será sentida com maior intensidade a partir da sexta-feira, 21. Os documentos podem ser acessados no link http://sema.acre.gov.br/informativos/. A previsão é de que a friagem acabe no domingo, 23.

O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental do Acre (Cigma), recebeu um alerta conjunto sobre a chegada de uma frente fria que deverá chegar ao Sul do país nesta quinta-feira, 20 e atingirá o Acre com maior intensidade a partir da sexta-feira, 21. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em conjunto com órgãos de monitoramento e previsão meteorológica comunicou a previsão de declínio acentuado de temperatura.

Informado sobre a situação climática que pode agravar o problema das queimadas, o governador Gladson Cameli pede o apoio da população neste momento crítico de seca severa no estado e de pandemia causada pela Covid-19. “É muito importante a população colaborar. Não realizar nenhum tipo de queimada, pois qualquer foco de calor pode ser perigoso com essas condições climáticas. Precisamos que todos se unam nessa campanha para evitar danos maiores tanto para a nossa saúde quanto ao meio ambiente”.

De acordo com o boletim técnico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), a partir desta quinta-feira, 20 o avanço de uma frente fria de origem polar modificará as condições de tempo e provocará acentuada queda das temperaturas em grande parte do Brasil. O sistema contribuirá para chuvas fortes no Sul do país, na sexta-feira o sistema alcançará o sul da Região Norte.

O boletim informa ainda que conforme a massa de ar polar avança pelo interior do continente proporcionará o declínio das temperaturas ao longo do final de semana, que poderá ser acompanhado de rajadas de ventos e tempestades localizadas no sul da Amazônia. Com possibilidade de frente fria para o fim da semana, aumentam as preocupações com a fumaça das queimadas que tomam conta da Amazônia.

A Sema, por meio do Cigma, informa que a população deve ficar em alerta, tendo em vista que em dias de friagem há registro de rajadas de ventos e baixa umidade, que podem aumentar a poluição próximo da superfície devido à inversão térmica, ocasionando o efeito de fumaça presa e consequentemente altos níveis de poluição do ar por mais tempo. Devido ao ar mais seco e ventos fortes, existe a probabilidade de que pequenas queimadas próximas a vegetações se tornem incêndios florestais.

A diretora executiva da Sema, Vera Reis Brown, explicou que com a possibilidade de frente fria para o final de semana aumenta a preocupação com a fumaça das queimadas na Amazônia. “Após a friagem, a seca se torna ainda mais severa, já que existe a redução da umidade”.