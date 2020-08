Pavimentação no entorno de escolas rurais é feita com matéria-prima local

Para garantir a durabilidade do serviço de pavimentação que está sendo executado no entorno de escolas rurais e demais obras realizadas pelo governo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) tem atuado em parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac). Nos locais onde há o planejamento de obras são feitas análises técnicas, com a coleta de dados, dando ao estado mais segurança e comprovação de um serviço com qualidade.

O conhecimento da área onde se tem tem um projeto de pavimentação é essencial para determinar o tipo de material a ser utilizado, assim como a espessura do pavimento que a área pode suportar. É também durante a análise técnica que se detecta a presença de matéria orgânica, quantidade de areia ou silte (fragmentos de rocha), blocos rochosos, entre outros aspectos que podem influenciar no resultado final. Antes de começarem os trabalhos, são coletadas amostras que passam por vários testes e fases de avaliação.

“Nós fazemos uma visita técnica para o estudo da área, coletamos amostras do solo e enviamos para o nosso laboratório próprio. Com os resultados geotécnicos em mãos é possível determinar as principais características do solo e identificar o melhor material e método a ser executado no serviço de pavimentação para aquela área, garantindo durabilidade, confiança e entregando à população com a segurança necessária para seu deslocamento”, explicou Tom Sérgio, diretor da Fundação de Tecnologia do Acre.

Atualmente, 12 escolas em áreas de zona rural estão sendo beneficiadas com serviços de pavimentação em tijolos, além de receberem melhorias no espaço urbanístico, sinalização de trânsito, calçamento, acessibilidade e construção do pórtico de entrada. Toda a matéria-prima utilizada para a execução dos obras estão vindo de empresas locais, ajudando o pequeno empresário e fomentando a economia neste momento de crise em que se vive as consequências de uma pandemia global.

“Nosso objetivo é garantir um trabalho bem feito e essa parceria com a Fundação de Tecnologia tem importante contribuição. A pavimentação do entorno de escolas está sendo feita com tijolos. A matéria-prima utilizada está vindo de empresas locais e no pico dos trabalhos ao mínimo, por cada obra dessa, estão sendo empregados 30 homens. Como o recurso está sendo utilizado no Acre, isso dá oportunidade das empresas de menor porte participarem, ajudando o estado a sair desse momento difícil e aquecendo a nossa economia. O projeto está a todo vapor e facilitará a vida do estudante de zona rural”, finalizou o secretário de infraestrutura, Ítalo Medeiros.