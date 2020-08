Estado terá ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira

O Governo do Acre publicou nesta quarta-feira, 5, o Decreto nº 6.465, tornando a sexta-feira, 7, ponto facultativo. O ato leva em consideração o fato de que na quinta-feira, 6, não haverá expediente administrativo em razão do aniversário da Revolução Acreana. E, ainda, dispõe sobre a necessidade de tomar medidas excepcionais e temporárias para o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

A quinta-feira, 6 de agosto, será ponto facultativo para os servidores do governo do Estado. A data faz parte do calendário de feriados e pontos facultativos para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual divulgado no Diário Oficial no dia 7 de janeiro de 2020.

O decreto não se aplica ao atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clínicas, neste incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia.

Os demais serviços essenciais voltam a ser disponibilizados na segunda-feira, 10.