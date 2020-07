Bope encontra droga até em cueca de traficante em Rio Branco

Agentes Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre apreenderam diversas substâncias entorpecentes, entre elas 90 trouxinhas de cocaína e 46 barras de maconha, em pontos distintos de Rio Branco, nesta segunda-feira, 27 de julho. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a tarde, em incursão realizada em um beco localizado no conjunto Esperança, conhecido pela movimentação de venda de drogas, um jovem tentou se evadir ao avistar a guarnição, mas foi alcançado e detido. Com ele estavam 46 barras de maconha, quatro papelotes de Skank, além da quantia de 524 reais, dentro de uma sacola plástica. Ao afirmar que fazia a venda da droga, o menor apontou o local onde foi encontrada outra sacola contendo mais dois papelotes de pasta base de cocaína.

À noite, já no bairro Montanhês, a equipe policial recebeu a denúncia de uma residência, que seria ponto de comércio de drogas e que havia circulação de pessoas armadas no local. Com o apoio do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), fizeram a incursão, e avistaram um homem, que correu para dentro da casa com um vaso que estava ao seu lado, mas deixou cair algumas trouxinhas de entorpecentes.

Os policiais o acompanharam e fizeram a abordagem. Na sua cueca, foram encontradas mais trouxinhas do produto ilícito, totalizando 90 trouxinhas de cocaína, e em seu bolso, o valor de 340 reais. Ao ser preso, o envolvido entrou em luta corporal com a guarnição e foi algemado, momento em que teve uma crise epilética, o que provocou alguns ferimentos. Apontado como seu comparsa, outro suspeito também foi preso na residência.

Todos os envolvidos, bem como a droga apreendia, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os trâmites legais referentes ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC