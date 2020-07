Governo investe na recuperação de ramais em Tarauacá e Jordão

Pelo segundo ano consecutivo, a parceria entre o governo do Estado e as 22 prefeituras acreanas é sinônimo de sucesso e certeza de dias melhores para os moradores campo. Nesta quarta-feira, 22, o governador Gladson Cameli, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, e o vice-prefeito de Jordão, Ademir Figueiredo, fizeram a assinatura da ordem de serviço para a realização de mais uma etapa do programa Ramais do Acre.

Nos dois municípios, o governo injetará R$ 933,6 mil para a compra de combustível ou utilização de até 30% do montante para aquisição de peças, manutenção ou locação de máquinas pesadas. Em Tarauacá e Jordão, mais de 540 quilômetros de estradas vicinais serão recuperadas nos próximos meses. O benefício atinge diretamente mais de 24,6 mil agricultores.

O programa Ramais do Acre faz parte da Operação Retomada, uma iniciativa do governo do Estado para reaquecer a economia após a pandemia do novo coronavírus, por meio da geração de emprego e renda. O governador tem trabalhado incansavelmente para que todos os municípios sejam contemplados com a destinação de recursos.

“Estou amando ser governador do Acre. Vocês não sabem o quanto é desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante poder contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Tenham certeza de que estamos fazendo tudo que é possível para ajudar as 22 prefeituras. Melhorar a vida do povo é o nosso objetivo e esses investimentos na área de ramais são muito importantes para a zona rural. Sou conhecedor das dificuldades que os nossos agricultores enfrentam e temos nos esforçado para que essa realidade seja transformada para melhor”, destacou.

O governador aproveitou ainda para anunciar mais investimentos no setor produtivo em 2020. O gestor citou a aquisição de uma nova frota de veículos pesados para o Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e um recurso significativo que será aplicado na melhoria das estradas vicinais dos principais polos agrícolas do estado.

“Nos próximos dias, estaremos finalizando o processo de licitação de R$ 94 milhões da ordem de serviço para recuperação e pavimentação de ramais. Também receberemos mais de cem novas máquinas pesadas, que dividiremos com as prefeituras para alcançar o maior número possível de estradas vicinais. O nosso jeito de trabalhar pela população é unido junto com as prefeituras e sei que assim todos ganham”, pontuou.

Gestores parabenizam e reconhecem esforço do governador Gladson Cameli por recursos enviados aos municípios

A prefeita Marilete Vitorino comemorou a nova parceria e lembrou que, em relação a 2019, os recursos destinados para Tarauacá praticamente dobraram. A gestora municipal fez questão de reconhecer o esforço do governador Gladson Cameli pela ajuda que vem sendo dada aos municípios em meio à pandemia de Covid-19.

“Recebemos com muita felicidade essa parceira, mesmo diante de uma situação difícil que estamos passando por causa dessa pandemia. O valor desse convênio foi quase o dobro do recurso do ano passado. Se já fizemos muito anteriormente, imagine com o dobro do recurso. Com certeza, conseguiremos atender todos os ramais de Tarauacá”, afirmou.

O vice-prefeito de Jordão enfatizou que os recursos asseguram a manutenção e trafegabilidade da maioria dos ramais, entre eles o que dá acesso ao maior polo produtivo do município. Segundo Ademir Figueiredo, investimentos como esse são essenciais para o escoamento da produção agrícola e demonstram o respeito do governador Gladson Cameli com a população da zona rural.

“Com muita alegria e satisfação, queremos agradecer essa parceria com o governo do Estado para recuperar os ramais do Jordão. A natureza isola a nossa maior comunidade do município no período do inverno, que é o Novo Porto. Com esse apoio, vamos poder ligar para escoar a nossa produção rural. O nossos agricultores agradecem”, declarou.

A solenidade de assinatura do convênio foi realizada na Câmara Municipal de Tarauacá e contou com a participação da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; do diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes; do diretor-presidente da Fundação Elias Mansour, Manoel Gomes; do diretor-presidente do Departamento de Água e Saneamento (Depasa), Luiz Felipe Aragão; e do vereador Carlos Tadeu, entre outras autoridades locais.