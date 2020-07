PM apreende cinco armas de fogo no segundo distrito de Rio Branco

Na tarde desta terça-feira, 21 de julho, Policiais Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2°BPM) prenderam três indivíduos que portavam cinco armas de fogo e um colete balístico. A ação policial ocorreu na BR 364, quando os envolvidos fugiam da Cidade do Povo.

Após a denúncia de um popular, informando que homens armados estavam atirando na Cidade do Povo, em ação rápida, uma radiopatrulha se deslocou ao local, e, no caminho, se deparou com os suspeitos, fugindo do conjunto habitacional com armas em punho.

Os policiais fizeram o acompanhamento e solicitaram a parada dos envolvidos, que atiraram contra os militares. Três indivíduos foram presos na ação e foram apreendidas 5 (cinco) armas de fogo: uma escopeta com vários cartuchos, dois revólveres calibre 38, duas pistola, além de uma capa de colete com placa.

Os infratores e os armamentos apreendidos foram encaminhados à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte – ASCOM/PMAC