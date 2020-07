Vacina contra gripe passa a ser aplicada em toda a população de Rio Branco

Após concluir os grupos prioritários, a campanha de vacinação contra gripe agora está aberta para toda a população.

A campanha foi realizada em três etapas, sendo que a terceira e última teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

“Esta é mais uma oportunidade para que as pessoas que ainda não se vacinaram, possam procurar de forma organizada as unidades de saúde, tomando os cuidados necessários”, disse a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Semsa, Socorro Martins.