Educação promove consulta pública sobre o novo currículo do Ensino Médio

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Divisão de Ensino Médio, abriu consulta pública sobre as rotas de aprofundamento do Novo Ensino Médio, na última quinta-feira, 16. O prazo se mantém aberto até o dia 28 de agosto.

Após a consulta pública, a equipe técnica da SEE faz as leituras, analisa todas as contribuições, faz as devolutivas, e de acordo com os documentos normatizadores, faz definições. Diante disso, é preparado um parecer técnico e junto com as contribuições e ajustes da parte geral do currículo, os documentos são encaminhados para o Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC), para apreciação.

“É importante os professores entenderem o que são as rotas e participarem da consulta pública, que é um momento único para eles e vai fazer a diferença no currículo do Estado após aprovação do CEE/AC”, pontuou a professora Danielly de Matos, chefe da Divisão do Ensino Médio.

Antes da consulta, a Divisão de Ensino Médio realizou várias reuniões por videoconferências para apresentar às equipes gestoras das escolas de Ensino Médio a arquitetura e as rotas de aprofundamento que farão parte do currículo do novo Ensino Médio.

As videoconferências aconteceram com o objetivo de apresentar ao público o perfil dos professores da rede do Estado, os professores das escolas particulares, indicados pelo CEE/AC, professores da Ufac, indicados pelas coordenações de cada curso e para atender também as equipes gestoras e os assessores pedagógicos dos municípios, apresentando a arquitetura curricular e as matrizes em andamento.

As rotas de aprofundamentos propedêuticas são unidades curriculares que compõem os itinerários formativos. São construídas a partir dos quatro eixos estruturantes (investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo).

Enquanto os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.

As rotas buscam a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos da formação geral básica dentro das áreas do conhecimento, começando no 2º ano e vai até o 3º ano.

As Divisões de Ensino Médio e de Currículos disponibilizaram links com as rotas para os professores, as equipes gestoras das escolas e dos núcleos da SEE nos municípios, participarem e contribuírem.

Link das consultas para cada rota de aprofundamento elaborada

Matemática:

Engenharia é meu futuro: https://forms.gle/1Ctxsce7iJF1naxo7

Matemática no mundo do trabalho: https://forms.gle/VUoyMULRxkV93p5A7

Linguagens:

As Linguagens como manifestação das vivências culturais: https://forms.gle/htworExhsafPg6oE6

Literatura e cinema: a memória (in) foco: https://forms.gle/byZpoyToehkdhbui6

Ciências da Natureza:

Energia, para que te quero?: https://forms.gle/DYKejpwUQeaNezLC8

Viagem pelo Universo: Da origem ao século 21: https://forms.gle/WESrRoX3cvKrhYS58

Ciências Humanas:

Homem/Natureza: Interações e Perspectivas para o Futuro: https://forms.gle/9Y6RZy9Hypsuq2ro6

Relações Internacionais: https://forms.gle/UxAb6ecySEQomFCt7