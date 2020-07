A semana promete novidades no mundo da política acreana

Como sempre a semana promete muita novidade no mundo da política que parece ocorrer em outra dimensão da realidade. Um puxa pra lá, outro puxa pra cá; um leva, o outro traz; um diz que sim, já outro diz que não. O certo mesmo é que o futuro é incerto. Em relação a isso, o PROGRESSISTAS do governador Gladson Cameli protagoniza uma contradição nunca vista na política do Acre. Para resolver e desmanchar o angu dando novos encaminhamentos é necessário saber do futuro na bola de cristal. Não é novidade nenhuma os políticos recorrerem ao mundo do além em favor do mundo do aquém. O que diz as forças místicas? É o que vamos ver agora na bola de cristal.

“Os homens distinguem-se pelo que fazem; as mulheres, pelo que levam os homens a fazer”. (Carlos Drummond de Andrade)

. Nem mesmo a C-19 está impedindo a guerra do tráfico no Acre, assaltos e execuções caminham a passos rápidos assustando a população.

. Como diz o Zequinha da chácara:

. “Vou continuar escondido e bem escondido, só saio para comprar comida”!

. Mais de 420 pessoas morreram de C-19 no Acre, uma tragédia que vitimou também o conselheiro José Augusto de Faria.

. Nos tempos idos do bom futebol acreano (década de 70), José Augusto era goleiro do Independência F. C, o melhor do Acre.

. Solidariedade à família dele e de todos que perderam parentes e amigos nessa avassaladora pandemia.

. Quão frágeis nós somos!

. O chefe do Gabinete Civil, advogado Ribamar Trindade, se recupera bem depois de ter passado pelo Vale mencionado no Salmo 23.

. Voltando à política, o professor Minoru Kinpara, provável candidato a prefeito pelo PSDB, é de uma envergadura moral a toda prova.

. Não dá testemunho de si, os outros é quem dão, por isso mesmo, legítimo!

. Começa a chover na 2º quinzena de outubro!

. Dia 2 de novembro, dia dos finados, a chuva desfia abundantemente; dia 15 de novembro será o 1º turno e 26 o 2º turno, ou seja, vamos votar de guarda-chuva e galochas (bota de borracha)!

. Em Epitaciolândia o grupo político suprapartidário do vice-governador major Rocha tem dois candidatos a prefeito;

. O delegado Sérgio Lopes, do PSDB, e o jovem Everton, do PSL!

. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come!

. O prefeito Tião Flores anda perdendo o sono!

. Aliás, não é só ele!

. Dia 31 de dezembro termina o mandato de quatro anos dos atuais prefeitos, vão ser testados nas urnas por suas gestões e decisões!

. Como disse o ex-presidente Lula para a liderança petista do Acre:

. Não pensem que só obras elege alguém!

. As decisões políticas que se toma são cruciais para que a população veja a quem é quem no jogo do bicho.

. Uma boa semana!