Cinco apostas foram vencedoras da Quina de São João

O sorteio da Quina de São João deste sábado (27) teve cinco apostas vencedoras. Cada uma terá o prêmio e R$ 30.517.183,25. Os números sorteados foram 07, 17, 29, 55, 78.

As apostas ganhadores foram de Fortaleza (CE), Conceição das Alagoas (MG). Belém (PA), Cambé (PR), e Cotia (SP).

Na faixa da quadra, 1.830 apostas ganhadoras receberão R$ 6.472,20 cada. Já o temo, quando são três números sorteados, teve 139.675 apostas ganhadoras de R$ 127,51. Houve também 3.272.755 menos sortudos que acertaram dois números, o duque e receberão o prêmio de R$ 2,99.

O concurso especial chegou à sua 10ª edição este ano. As cinco dezenas do concurso 5.299 da Quina foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio deste concurso especial não acumula e, caso não haja vencedores na faixa principal, o prêmio é dividido entre os vencedores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

Para concorrer, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O preço de uma aposta simples, com cinco números marcados, custa R$ 2.

Fonte: Agência Brasil