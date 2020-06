Polícia Militar apreende 12 quilos de maconha em Rio Branco

Deslocando-se até o local citado, os militares se depararam com o veículo indicado e com um homem em seu interior. Foi realizada a abordagem e no carro foi encontrado cinco quilos da substancia entorpecente.

Nas proximidades do local onde abordaram o veículo estava uma mulher com todas as caracteristicas mencionadas na denuncia, e que confessou que a droga era sua. Com ela estava um menor de idade também envolvimento no crime. Os autores mencionaram a guarnição que outra parte do entorpecente havia sido escondido em uma área externa no bairro Vila Acre.