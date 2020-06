O PT vai entrar em campo com o time completo!

O PT está esperando apenas a definição do seu candidato a prefeito e o fim do pico da Covid-19 para entrar em campo na arena eleitoral com o time completo. Pesquisas apontam que nomes do partido, como por exemplo, o de Raimundo Angelim levariam a sigla ao 2º turno das eleições, o que pode representar uma fagulha de esperança para o PT voltar a prefeitura da capital. Marcus Alexandre, Jorge Viana, Binho Marques, Tião Viana, Nazaré Araújo, Léo de Brito, Carioca, Sibá Machado, Daniel Zen e outras lideranças do 2º e 3º escalão, militantes e simpatizantes começarão a ocupar mais as mídias depois da convenção de julho. Jorge, Angelim e Sibá descartam disputar as eleições. Os nomes avaliados são Binho Marques e Daniel Zen. “Por enquanto”, diz o presidente do PT, Cesário Braga, com ar de mistério…

“Angústia é a consciência da morte como horizonte da vida”. (Martin Heidegger)

. Não consigo respirar!

. Atenção para a pesquisa que a coluna teve acesso, será registrada e devidamente publicada:

. Japonês na dianteira com boa diferença para o 2º colocado; tordilho de Acrelândia vem atrás; colado nele o alazão Girgilim…os demais embolados nas raias!

. Pesquisa é momento!

. Porém, o Japa só tem crescido!

. Depois que todos estiverem com seus candidatos definidos as pesquisas vão retratar melhor a realidade.

. A questão da Covid-19 tem sido prioritária, porém, até a pandemia tem uma dimensão política, social, econômica, religiosa e espiritual!

. “Religiosa e espiritual não é a mesma coisa”, perguntando aqui a Maria Rosa!

. É não, Maria Rosa!

. A religião é rígida, fria, egoísta, ambiciosa, avarenta, cruel, intolerante, racista, preconceituosa…o seu deus é perverso, vingativo, cruel!

. O Deus espiritual é como o vento, como a chuva, como o Sol, para todos, é amor puro, é graça, afeto, compaixão, ternura…o seu reino é semelhante a uma mulher que perde uma moeda de ouro, não descansa até achar; achando se alegra com os vizinhos, amigos e diz:

. Alegrem-se comigo porque achei minha moeda de grande valor que se havia perdido.

. Nós somos a moeda perdida…e achada e Ele nos ama!

. E esse pico da Covid-19 que não chega?!

. Como disse o Nietzsche:

. “Perto do topo a escalada é mais difícil”!

. É como tirar o couro do rabo do boi ou da cabeça do bicho, ô coisa para dar trabalho!

. Tem gente que quer o comércio aberto porque a sua vida é o seu negócio; sem negócio, sem dinheiro não há vida!

. Porém, quando olhamos para as relações intrínsecas entre uma mãe, um pai, uma avó, um avô, filhos e filhas a vida é muito mais do que negócios, muito mais do que pão.

. Calma gente, a pandemia vai passar!

. Negócios se reconstroem!

. A luta diária nos move para viver!

. Reconstruí sonhos dos escombros é viver intensamente!

. Negócios se reconstroem, vidas que morrem não!

. Bom dia!