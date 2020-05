Mara pede redução de mensalidades de escolas privadas durante a pandemia

Diante da pandemia do novo coronavírus, vários governos estaduais e municipais decretaram a suspensão das atividades presenciais nas escolas. Pensando nesse cenário, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) apresentou um Projeto de Lei para que as instituições de ensino fundamental, médio e superior, da rede privada, reduzam as suas mensalidades em 50%.