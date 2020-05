Ex-detento é executado a tiros em açougue na região da baixada da sobral

Mais uma execução ocorreu na capital, na manhã desta sexta-feira, 29, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, um homem foi morto a tiros ao chegar em seu local de trabalho.

Segundo informações da policia Vando Cunha de Oliveira, de 35 anos, estava em seu local de trabalho quando um criminoso em posse de uma arma de fogo invadiu o estabelecimento mandando a vítima deitar no chão e em seguida o executou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado mas quando os socorristas chegaram no local, só pode atestar a morte do trabalhador. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Policiais militares estiveram no local do onde o crime aconteceu, colheram as informações e conseguiram com ajuda das imagens do monitoramento do açougue, prender em flagrantes o acusado pela morte de Vando. Após de preso o homem foi conduzido para a Delegacia de Flagrante Defla, para ser tomada nas medidas cabíveis.

A polícia suspeita que o crime pode ter sido cometido por acerto de contas, mas a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai investigar o caso.