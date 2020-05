Policia Militar de Cruzeiro do Sul descobre deposito ilegal de madeira

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul foi acionada no final da tarde dessa segunda-feira, 25, para procurar uma criança de 4 anos que havia desaparecido. A criança foi encontrada durante buscas na área do estádio Arena do Juruá e devolvida aos pais.

Na mesma operação, os policiais descobriram uma exploração ilegal de madeira. A PM localizou uma grande exploração de madeira ilegal em área de preservação permanente e apreendeu 1,6 metros cúbicos de madeira.

O material foi entregue na Delegacia de Polícia para os demais procedimentos do flagrante. O caso foi informado ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).