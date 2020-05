Mulher em UTI e mais onze pacientes de enfermaria recebem alta coletiva no Into-AC

Pelo menos 12 pacientes que tinham Covid-19 obtiveram alta, de uma só vez, da enfermaria clínica e da UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre, o Into-AC, no último sábado, 25.

A trabalhadora doméstica Ana Lúcia Oliveira Dias Morais, de 46 anos, a 12ª alta, tornou-se a segunda paciente em estado grave a deixar a Unidade de Terapia Intensiva e a se recuperar totalmente, desde que o Into passou a ser referência para o tratamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O primeiro paciente tinha sido o aposentado Antonio Cavalcante da Mota, de 64 anos, na tarde do último dia 9, também um sábado.