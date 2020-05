Estado realizará live solidária para arrecadar doações

O governo do Acre, em parceria com várias secretarias do Estado, realizará no dia 30 de maio às 19 horas, a Live Solidária com atrações artísticas, a fim de arrecadar doações para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia do novo coronavírus.

O objetivo é motivar os acreanos a doarem e concentrar essas doações somente na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), que será responsável pelo levantamento das famílias em situação de vulnerabilidade e distribuir conforme a necessidade vivenciada.

A live servirá, ainda, para informar sobre o combate e enfrentamento que o Estado vem fazendo durante esse período de pandemia, com vídeos e imagens de ações e informações de prevenção. A Live será exibida no canal Notícias do Acre no YouTube e todas as medidas para evitar aglomerações estão sendo utilizadas.

“Todos temos que fazer a nossa parte e isso começa dentro de casa. Com essa live queremos atingir a sociedade civil como um todo. Já estão sendo feitas ações separadas e resolvemos unir, compilar essas doações e direcionar para a SEASDHM que, com toda cautela, fará a distribuição para as pessoas que realmente precisam”, explica a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

Além das atrações artísticas como o cantor acreano Brunno Damasceno, a Live Solidária contará com a participação do público e dos doadores, por meio de comentários, e ainda irá disponibilizar postos oficiais de coleta das doações em todo o Estado, através dos Núcleos de Estado de Educação nos municípios.

“Concentrando as doações em uma só secretaria facilita não só a distribuição igualitária como também um maior alcance das famílias, já que faremos todo o levantamento de pessoas que estão realmente precisando e estão vulneráveis”, destaca a secretária de Estado, Ana Paula Lima.

Fonte: Agência de Noticias