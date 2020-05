Vice-Governador e Prefeita de Rio Branco decretam luto oficial de três dias

O Governo do Acre, por meio do governador em exercício, Major Rocha, e a prefeitura de Rio Branco decretaram luto oficial de três dias pela morte de Maria do Patrocínio Messias Cameli, avó paterna do governador Gladson Cameli.

Marieta Cameli, como era conhecida, faleceu aos 93 anos na noite deste domingo, 24, no Hospital Adventista em Manaus, onde estava internada.

A matriarca da família Cameli era mãe do empresário Eládio Cameli pai de Gladson e dos já também falecidos Francisco Cameli e do ex-governador do Acre Orleir Cameli.