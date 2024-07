Alysson trabalha para unir governo e PP em torno de Bocalom!

O ex-secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, terá um papel fundamental na campanha de reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL). Sua atuação vai além de ser um coadjuvante ou vice: ele já está trabalhando nos bastidores para unificar toda a equipe governamental e a do PROGRESSISTA em torno do prefeito Tião Bocalom. O objetivo é chegar ao segundo turno, à frente dos outros candidatos. Pesquisas realizadas no ano passado e a mais recente (registrada no Tribunal Regional Eleitoral) indicavam a chapa Marcus Alexandre (MDB)/Marisa Galvão (PSD) na liderança da corrida eleitoral. Portanto, o desafio de Alysson será tentar reverter essa situação. Além de Marcus e Bocalom, o deputado Emerson Jarude (Novo) está na disputa também e aposta na quebra de polarização estabelecendo uma terceira via. O PSB ainda não informou se terá candidato a prefeito, o que poderá ocorrer hoje.

“Antes de se autoanalisar com depressão, verifique se você não está cercado de pessoas estúpidas e idiotas”. (Sigmund do Tic-Toc)

. O MDB poderá emergir das urnas fortalecido para as eleições de 2026; seus pré-candidatos lideram a corrida eleitoral em vários municípios.

. Se não for dessa vez, os cabeças brancas podem se aposentar e ir pescar em açude pesque-pague;

. Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima estão no radar.

. Se tem uma coisa que o governador Gladson Cameli (PP) não admite é o uso da máquina pública para perseguir adversários.

. O Carnaval fora de época em Brasiléia foi chocho esse ano!

. O que está acontecendo?

. O senador Márcio Bittar (União Brasil em vias de ir para o PL) foi à lona nas eleições de 2022 quando disputou o governo;

. Ergueu-se, assumindo o protagonismo nas eleições em Rio Branco e vários municípios do interior com chances reais de eleger prefeitos.

. O apoio do governador Gladson Cameli ao prefeito Bocalom, para quem não sabe, é obra dele, assim como os recursos para o elevado da rotatória da AABB, na avenida Ceará.

. Há quem diga que Bittar poderá disputar a sucessão do governador Gladson com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

. Tomara! Tomara!

. Tomara, o que Macunaíma!!

. Nada não!

. Você foi a Santa Catarina, terra do Sílvio Martinello?

. “Hei! Hei! Hei! O Javier Miley é nosso rei”!

. Pare com essa “marmotagem” aqui na coluna, Macunaíma!

. Onde é que o argentino é rei aqui no Brasil, já basta o santo Papa; só falta agora torcer pela seleção dos hermanos

. E a extrema direita na França desceu pelo ralo…

. Faz parte!

. Depois das convenções que ocorrem neste mês de julho começa a campanha eleitoral para valer;

. Vamos saber quem tem café no bule!

. Bom dia!